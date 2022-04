De Oekraïense nationale postdienst Ukrposhta is vrijdag getroffen door een cyberaanval. Dat gebeurde kort nadat het bedrijf was gestart met de online verkoop van een speciale postzegel.

Op de betreffende postzegel staat een Oekraïense soldaat die zijn middelvinger opsteekt naar een Russisch oorlogsschip. Het gaat hier om het gezonken vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva.

De postzegels werden sinds vorige week verkocht. Tientallen Oekraïners stonden urenlang in de rij voor een postkantoor om een exemplaar te bemachtigen. Sinds vrijdag kunnen de postzegels ook online worden besteld.

Ukrposhta-directeur Ihor Smilianskyi zegt dat de website te maken heeft met een ddos-aanval. Daarbij wordt er zo veel verkeer op een website afgestuurd dat hij overbelast raakt. Bezoekers kunnen dan niet of nauwelijks meer op de betreffende site terecht, totdat de aanval is opgehouden of afgewend.

Smilianskyi zei niet wie er achter de aanval zou kunnen zitten, maar de suggestie wordt gewekt dat Rusland daar verantwoordelijk voor is. Rusland heeft altijd ontkend cyberaanvallen op Oekraïne uit te voeren.