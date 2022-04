Facebook-moederbedrijf Meta is een intern onderzoek gestart rond topvrouw Sheryl Sandberg. Volgens The Wall Street Journal heeft zij de Britse krant Daily Mail twee keer gevraagd de publicatie van artikelen over haar toenmalige vriend Bobby Kotick te stoppen. Kotick is directeur van gamebedrijf Activision Blizzard.

Sandberg nam in 2016 en 2019 contact op met de Daily Mail. De tabloidkrant werkte aan een verhaal waaruit zou blijken dat Kotick in 2014 een omgangsverbod had, dat was verkregen door een ex-vriendin.

Sandberg en Kotick werkten onder meer samen met werknemers van Facebook en Activision om een strategie te bepalen waardoor de Daily Mail het artikel niet zou plaatsen, zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal. De berichten zijn nooit geplaatst.

Bronnen zeggen dat Sandberg tegen de Daily Mail zou hebben gedreigd dat de publicatie van een artikel de relatie met Facebook zou kunnen schaden. Overigens zouden mensen bij de Daily Mail zich volgens The Wall Street Journal niet bedreigd hebben gevoeld door het contact met Sandberg.

Meta zegt in een verklaring dat Sandberg nooit met zakelijke consequenties heeft gedreigd tegen de Daily Mail. "Dit verhaal legt verbindingen die er niet zijn", aldus het bedrijf.