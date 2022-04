CNN stopt met de betaalde streamingdienst CNN+. De dienst was sinds 29 maart beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers, maar stopt na een maand op 30 april.

De Amerikaanse nieuwszender heeft zo'n 300 miljoen dollar uitgegeven om de streamingdienst te ontwikkelen, maar volgens BBC kijken dagelijks slechts tienduizend mensen. De dienst stopt nu omdat CNN en het nieuwe moederbedrijf Warner Bros Discovery onenigheid hadden over de investering op lange termijn, schrijft Axios.

CNN+ zou na vier jaar winst moeten gaan maken. In totaal zou er een miljard dollar in de dienst geïnvesteerd worden. De dienst moest meer diepgang bieden naast de verslaggeving van het dagelijkse nieuws en kostte 6 dollar per maand.

Abonnees van CNN+ die voor langere termijn hadden betaald, krijgen na het sluiten van de dienst hun geld terug. Werknemers worden nog drie maanden doorbetaald. Warner Bros Discovery zoekt nieuwe werkplekken voor hen binnen het bedrijf. Lukt dat niet, dan krijgen ze nog zeker zes maanden ontslagvergoeding.