Het online platform OnlyFans heeft de toegang voor Russische accounts tijdelijk geblokkeerd, bevestigt het bedrijf aan Motherboard. Het is voor deze accounts voorlopig ook niet meer mogelijk om geld te verdienen via de dienst.

Op OnlyFans kunnen mensen zich abonneren op individuele contentmakers. Het platform is vooral bekend omdat er erotische afbeeldingen en video's worden gedeeld.

Ondanks Amerikaanse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne bleef het voor Russische accounts toegestaan om via OnlyFans geld te blijven verdienen. Maar nu worden accounts en betalingen alsnog tijdelijk geblokkeerd.

In een verklaring zegt OnlyFans verschillende manieren te hebben onderzocht om toch door te gaan met het aanbieden van diensten "aan makers die zijn getroffen door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne". Maar een aanscherping van het betalingsbeleid van en naar Rusland heeft het bedrijf daarin beperkt.

Het is niet duidelijk hoe OnlyFans de Russische accounts tot op heden heeft gesteund. Ook is onbekend hoelang de ingestelde blokkade zal duren.

Voor contentmakers in Rusland is het de afgelopen tijd een stuk lastiger geworden om geld te verdienen op online platforms. Westerse bedrijven als Twitch, YouTube, Etsy, Instagram en Facebook staan geen betalingen meer toe. Betaalbedrijven Visa, PayPal, American Express en Mastercard zijn ook met hun werkzaamheden in Rusland gestopt.