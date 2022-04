Tesla-baas Elon Musk heeft 46,5 miljard dollar (bijna 43 miljard euro) aan financiering opgehaald voor de aankoop van Twitter. Dat blijkt volgens persbureau Bloomberg uit documenten die zijn ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Vorige week werd bekend dat de rijkste man ter wereld Twitter wil overnemen. Musk bood 54,20 dollar per aandeel, wat neerkwam op ruim 43 miljard dollar voor het hele bedrijf. Er ontstonden vrijwel direct twijfels of de overname wel haalbaar zou zijn, mede doordat het bod volgens critici te laag zou zijn.

Inmiddels blijkt Musk zo'n 46,5 miljard dollar te hebben opgehaald. Hij wil 21 miljard dollar uit eigen zak betalen, de overige 25,5 miljard dollar is afkomstig van leningen. Onder meer de Amerikaanse bank Morgan Stanley zou geld bijleggen, in totaal zo'n 13 miljard dollar.

Eerder werd bekend dat Musk zich voor 9 procent had ingekocht in Twitter, waardoor hij al de grootste aandeelhouder van het bedrijf was geworden. Musk is een fervent gebruiker van Twitter en heeft 81 miljoen volgers. Daarmee staat hij op de achtste plaats van meest gevolgde twitteraars.