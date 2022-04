Een app van Google om van iOS naar Android te wisselen en een nieuwe podcastapp met een betaalmuur. Dit zijn de apps van de week.

Switch to Android

Google heeft een app gemaakt voor mensen die willen wisselen van iOS naar Android. Met deze app is het mogelijk om data van je iPhone over te zetten naar je nieuwe Android-toestel.

Specifiek zorgt de app ervoor dat je jouw contacten, foto's, video's en agenda-evenementen meeneemt naar je nieuwe smartphone. Hiervoor moet je Google wel toegang geven tot al deze gegevens.

Ook geeft de app tips bij het instellen van een nieuw toestel. Zo wordt aangeraden om iMessage op de iPhone uit te schakelen, zodat je geen berichtjes mist.

Opvallend is dat de app niet in de App Store te vinden is als je ernaar zoekt, maar via onderstaande link kom je er wel.

Download Switch to Android voor iOS (gratis).

Podimo

Nog niet eerder heeft een nieuwe podcastapp in Nederland zoveel stof doen opwaaien. Dat komt doordat enkele podcasts die eerder gratis te beluisteren waren nu achter een betaalmuur zitten bij Podimo.

De app is nu de exclusieve plek om podcasts zoals POM, Alle Geschiedenis Ooit en Man man man, de podcast te luisteren. Deze shows horen allemaal bij Dag en Nacht Media, dat is overgenomen door het Deense Podimo.

Uniek aan deze podcastapp is de rol voor video. Via korte trailers, in de stijl van Instagram Stories, worden podcasts geïntroduceerd. De podcasts zelf zijn te downloaden of te streamen. Het is slim voor die eerste optie te kiezen, omdat de app relatief veel data verbruikt.

Vanaf 4,99 euro kun je ongelimiteerd podcasts luisteren. Voor het dubbele bedrag komt daar ook ongelimiteerd audioboeken luisteren bij.

Download Podimo voor Android of iOS (gratis).

FIFA+

Ook voetbalbond FIFA heeft een nieuwe streamingdienst uitgebracht, maar deze is helemaal gratis. Op FIFA+ zijn zowel live- als archiefwedstrijden te bekijken. Daarnaast wordt er originele content gemaakt in de vorm van documentaires, bijvoorbeeld over bijzondere spelers.

FIFA belooft dat er dit jaar meer dan 29.000 mannenwedstrijden en meer dan 11.000 vrouwenwedstrijden via de dienst worden gestreamd.

In de aanloop naar het WK in Qatar eind dit jaar zijn alle oude WK-wedstrijden via de dienst terug te kijken. In het archief zijn beelden te vinden die teruggaan tot 1950.

Download FIFA+ voor Android of iOS (gratis).