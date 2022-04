Tesla wil in 2024 beginnen met de massaproductie van een zelfrijdende taxi zonder stuur en pedalen. Dat heeft directeur Elon Musk gezegd in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Volgens Musk heeft het vervoersmiddel geen stuur of pedalen nodig, omdat "de robottaxi is geoptimaliseerd voor autonomie". Daarnaast focust Tesla voornamelijk op de kosten per kilometer, die zo laag mogelijk moeten blijven om een ritje in het voertuig betaalbaar te houden.

Tesla kondigde eerder deze maand al aan te werken aan een robottaxi, maar deelde toen geen details. Musk zei destijds alleen dat de auto er "flink futuristisch" uit komt te zien, maar het is nog onduidelijk wat hij daar precies mee bedoelt.

Ook nu wil Musk nog niet te veel over het voertuig kwijt. Hij heeft voor volgend jaar een evenement aangekondigd, waar de auto officieel moet worden geïntroduceerd. Op een later moment moet ook duidelijk gaan worden waar de robottaxi dan mag gaan rijden.