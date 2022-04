Wil je terugluisteren wat je met iemand hebt afgesproken of snak je naar de stem van je geliefde? Met deze tips neem je voortaan je telefoongesprekken op.

Er kunnen allerlei redenen zijn om een gesprek op te nemen. Misschien ben je aan het onderhandelen over je werk en wil je bewijs over de gemaakte afspraken. Of je ziet je partner te weinig en wil zijn of haar stem altijd bij je hebben. Gelukkig zijn er manieren om een telefoongesprek op te nemen.

Mag het?

Maar eerst: mag dat eigenlijk wel zomaar? Ja, in Nederland mag je van de wet een telefoongesprek opnemen, zolang je zelf ook aan het gesprek deelneemt. Je hoeft niet eens aan de ander te vertellen dat je het gesprek opneemt, al is dat natuurlijk wel zo aardig.

Voor bedrijven gelden overigens andere regels, dus als je als zzp'er uit naam van je bedrijf belt, dan moet je je gesprekspartner wel inlichten over de opname. Daarom krijg je ook altijd dat ingeblikte bericht te horen als je een klantenservice belt: "Dit bericht kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden."

Gesprek opnemen met Android

Heb je een Android-telefoon, dan waren de regels de afgelopen tijd misschien wat verwarrend. Google stond het eerst toe om alle gesprekken op te nemen, waardoor er een wildgroei aan (vaak gratis) apps was. Daarna vond de techgigant het toch niet zo netjes qua privacy, waardoor alle mogelijkheden werden afgesloten.



Nu is er een oplossing gevonden in de eigen app Google Phone, die je als 'Telefoon' op je smartphone vindt of kunt downloaden in de Google Play Store. Deze app neemt de belfunctie van je telefoon over, waardoor ze altijd gebruikt wordt als je met iemand belt. Tijdens een gesprek kun je op 'Opnemen' tikken om je opname te starten.

De oplossing die Google voor zijn privacybezwaren heeft gevonden, is dat de app altijd een melding aan je gesprekspartner verstuurt als je begint met opnemen. Je opnames worden alleen op je telefoon opgeslagen, om de privacy te garanderen. Maar mocht je het stiekem willen doen, dan zul je dus een andere oplossing moeten vinden.

Gesprek opnemen met iPhone

Je zou dan kunnen kiezen voor een app die via een kleine omweg ook op iOS werkt. Er zijn allerlei apps beschikbaar die werken als een soort verkapte conferencecall. Je voegt de app als een derde partij toe aan het gesprek, waardoor het programma kan meeluisteren en kan opnemen.

Deze apps zijn altijd betaald, maar sommige kun je wel gratis uitproberen. De bekendste is de app TapeACall, met een betaalde versie van 11 euro per jaar. Er is wel een proefperiode van zeven dagen, dus als je maar één keer iets hoeft op te nemen, kun je dat nog gratis doen.

Wil je liever niet prutsen met apps en meldingen? Dan is er nog altijd de simpele oplossing: zet je telefoon op luidspreker en houd er een opnameapparaat bij. Geen gedoe, en het werkt altijd.