Gamers willen vaak schermen met een hoge ververssnelheid en zo min mogelijk vertraging, maar wat zijn de beste modellen? We zetten ze samen met de redactie van BestGetest op een rij.

Dit is een ingekorte versie van een vergelijking van gamingmonitoren die eerder op vergelijkingssite BestGetest verscheen. Die site werkt samen met het testlab van Tweakers.

Bij een goed gamingscherm komt het nodige kijken. Hij moet een hoge ververssnelheid hebben om games vloeiend te tonen. Met een beetje geluk heeft het scherm ook FreeSync of G-Sync, zodat het beeld soepel wordt aangepast aan wat jouw game-pc aankan.

Bij onze tests is in het lab gekeken naar helderheid, kleuren, grijstinten, responstijd en ook energieverbruik. Maar liefst 36 schermen werden aan de tand gevoeld, waarna onderstaande modellen zijn geselecteerd.

De beste: Samsung Odyssey G7

Wat ons betreft is de Samsung Odyssey G7 een van de beste gamingmonitoren van dit moment. De monitor heeft een sterke curve en een verversingssnelheid van 240 beelden per seconde. Daarbij heeft het scherm een superhoge reactiesnelheid, waardoor het beeld ook bij snelle bewegingen scherp blijft. We hebben dit niet vaak op deze manier bij andere monitoren gezien.

Ook bij HDR-beelden presteert hij goed, met een mooi hoog contrast. Het is een stevige monitor in zijn kunnen, maar als je kleurweergave hoog in het vaandel hebt staan, dan is dit niet de beste keuze. De kijkhoeken zijn ook niet fantastisch, waardoor samen gamen minder aantrekkelijk is.

Goedkoop alternatief: Iiyama G-Master GB2570HSU-B1

De prijs van beeldschermen daalt al jaren flink. Daardoor haal je een monitor die met 144 beelden per seconde ververst vaak al voor minder dan 250 euro. Bij de Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 is de ververssnelheid zelfs 165 Hz.

Waarom hij dan toch zo betaalbaar is? Dat komt door zijn iets kleinere formaat en de full hd-resolutie, die bij deze monitor minder hoog is dan bij andere schermen die we hebben getest. Deze monitor biedt een goede balans tussen enerzijds snelheid en anderzijds een prima, maar niet uitmuntende kleurweergave. Het contrast is wel een tegenvaller, want dat is zelfs voor een IPS-paneel erg laag.

Beste in 4K: Gigabyte M32U

De Gigabyte M32U heeft een 4K-resolutie. Dat is hoog, vooral als je het vergelijkt met de andere monitoren in dit artikel. De beeldkwaliteit is heel goed, deels door de snelle responstijden en goede kleurweergave. Je games komen hierdoor helemaal tot leven.

De HDR-weergave is iets minder goed en ook het contrast had beter gekund, maar desondanks is deze monitor bovengemiddeld goed. Achterop zit een USB-C-optie en je kunt met aangesloten apparaten meerdere computers tegelijkertijd bedienen.