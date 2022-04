De Gelderse gemeenten Buren en Neder-Betuwe zijn ongeveer drie weken geleden getroffen door een aanval met gijzelsoftware, waarbij honderdduizenden bestanden zijn gestolen. Die worden nu te koop aangeboden op het darkweb, een afgeschermd deel van het internet.

Volgens Buren is bij de gemeenten ongeveer 130 gigabyte aan gegevens gestolen. De helft daarvan - "ruim 730.000 bestanden" met daarin gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie - is in beeld.

Gedupeerden worden op de hoogte gebracht. Inwoners krijgen het advies om voorzichtig te zijn wanneer iemand contact opneemt en zich voordoet als bijvoorbeeld een medewerker van een bank.

Op criminele websites wordt veel gehandeld in gestolen persoonlijke gegevens. Voor fraudeurs zijn die data goud waard. Ze kunnen bijvoorbeeld bedrijven oplichten door abonnementen op naam van nietsvermoedende consumenten af te sluiten.

Ook kunnen ze de mensen zelf benaderen. Als de criminelen zich voordoen als een bedrijf, met informatie die alleen dat bedrijf hoort te hebben, kunnen ze mensen voor de gek houden en oplichten.