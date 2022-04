Netflix is voor het eerst in tien jaar abonnees verloren. Het platform wijt dat onder meer aan hevige concurrentie. Zijn er inmiddels niet gewoon te veel streamingdiensten?

Het aantal beschikbare streamingdiensten in Nederland is de afgelopen jaren flink gegroeid. Waar Netflix eerst het rijk zo goed als alleen had, kunnen mensen nu uit ongeveer twintig verschillende platforms kiezen. Dat zijn bijvoorbeeld het populaire Videoland en Disney+, maar ook het minder bekende KIJK of hayu.

Een abonnement op élke streamingdienst is voor de meeste mensen financieel onhaalbaar, dus moeten er keuzes worden gemaakt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan nu er steeds meer streamingdiensten zijn, stelt consumentenpsycholoog Patrick Wessels in gesprek met NU.nl.

"De hersenen van mensen kunnen ongeveer zeven opties uit elkaar houden. Als dat er veel meer zijn, wordt het maken van een keuze moeilijker. Het lukt mensen dan niet meer om de verschillende opties goed te vergelijken, omdat ze niet alle informatie meer kunnen onthouden."

Daardoor kan keuzestress ontstaan, zegt Wessels. "Het gevolg hiervan is dat sommige mensen helemaal geen keuze meer maken. Ze hebben het overzicht niet meer, waardoor ze bang zijn om voor de verkeerde optie te gaan. Ze denken dan: beter geen keuze, dan de verkeerde."

Abonnementen heroverwegen in zware tijden

Ook marktonderzoeker Bart Kooning bij Telecompaper ziet dat er veel streamingdiensten zijn. "We zien er steeds meer opkomen, maar tot nu toe lijkt er in Nederland wel gewoon ruimte voor te zijn. Bijna allemaal hebben ze licht stijgende marktaandelen. In Nederland is het marktaandeel van Netflix ook redelijk stabiel."

Waar de grens ligt, vindt Kooning moeilijk te zeggen. "Maar je hoort wel steeds meer mensen zeggen dat er te veel streamingdiensten zijn en dat ze niet nóg een abonnement willen afsluiten."

Hij denkt wel dat dit een periode is met veel economische onzekerheid, waardoor mensen hun abonnementen gaan heroverwegen. "Als dat veel meer gaat spelen, wordt meer omzet behalen en daarmee verder groeien lastig voor de platforms."

Streamingdiensten worden steeds duurder

Wat ook niet meehelpt, is dat streamingdiensten steeds duurder worden. Netflix heeft vorig jaar zijn prijzen verhoogd en ook een abonnement op Disney+ is inmiddels duurder dan toen de dienst werd uitgebracht. Andere platforms zullen ongetwijfeld niet achterblijven.

Zou het dan helpen om één overkoepelende dienst op te richten, waar meerdere platforms onder vallen? Consumentenpsycholoog Wessels betwijfelt het. "De keuze wordt dan makkelijker, maar de prijs ook veel hoger. De vraag is of mensen wel bereid zijn dat te betalen."

Ook marktonderzoeker Kooning ziet dat "niet zo snel gebeuren. Achter de streamingdiensten zitten enorm grote organisaties. Die bedrijven willen gewoon hun eigen geld blijven verdienen."