Tijdens Koningsdag kunnen we weer massaal op kleedjes onze oude spullen verkopen op de vrijmarkt. Dat kan met contant geld, maar een mobiel betaalpunt is natuurlijk veel moderner. Zo regel je dat.

We pinnen in Nederland steeds vaker, terwijl ook pasloos betalen vorig jaar populairder dan ooit tevoren bleek. Steeds minder mensen hebben dus contant geld op zak, terwijl je op een vrijmarkt eigenlijk zelden kunt pinnen.

Wie snel zijn of haar oude spullen wil verkopen, komt daarmee voor een probleem te staan. Je kunt een mobiele pinautomaat kopen en aan je smartphone koppelen om het betalen makkelijker te maken, maar dat is voor een eenmalige vrijmarkt onhandig. Vaak zit je vast aan een betaalabonnement of moet je bij iedere transactie geld overdragen aan een betaaldienst.

Een alternatief is de QR-code. Deze kun je aanmaken in de smartphoneapp van je bank of in de Tikkie-app, waarna je hem afdrukt en bij je kleedje neerlegt. Klanten kunnen vervolgens die code scannen om te betalen voor je waren.

Zo doe je dat

Je maakt een betaalverzoek door de Tikkie-app of de app van jouw bank te openen. Bij ING tik je vervolgens op 'Verzoek', terwijl je bij ABN AMRO en Rabobank de knop 'Betaalverzoek' vindt.

Je selecteert de optie om ontvangers het betaalbedrag aan te laten passen. Dit zorgt ervoor dat je vrijmarktklant het afgesproken bedrag kan invullen en dus niet één vast tarief betaalt. Doe je dit niet, dan moet je voor ieder product van je kraam een nieuwe code genereren.

Krijg je de optie om het verzoek te delen, kies dan voor de QR-knop. De app genereert dan een QR-code die je kunt afdrukken met je printer. Leg hem op je kleedje en je bent klaar.

Controleer of het geld is overgemaakt

De QR-codes maken het makkelijker om geld over te maken, maar denk eraan te controleren of je klant ook echt het geld heeft overgemaakt. Vroeger kon het wel een dag duren tot geld naar een andere bank was overgeboekt, maar inmiddels gaat dat een stuk sneller. In 2019 beloofde Betaalvereniging Nederland dat het proces nog maar vijf seconden zou duren.

Kans op storing is er natuurlijk altijd, en tijdens de Vrijmarkt is het geheid iets drukker qua betaalverkeer. Staat het geld er niet op en wil je de koper niet laten wachten? Dan kun je ze altijd vragen om even het scherm van zijn of haar telefoon te laten zien.