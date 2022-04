Rusland heeft Google-moederbedrijf Alphabet een boete van 4 miljoen roebel (ruim 45.000 euro) opgelegd. Volgens het land heeft de techgigant nepinformatie over "de speciale militaire operatie" in Oekraïne niet verwijderd.

De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor zei eerder deze maand stappen te ondernemen om Google te straffen voor het verspreiden van desinformatie op YouTube. De waakhond waarschuwde dat het bedrijf een boete zou krijgen als het zich niet aan de regels hield. Om wat voor video's het precies gaat, heeft Roskomnadzor niet bekendgemaakt.

De toezichthouder eiste eerder deze maand al een aanpassing van "onjuiste informatie" over de oorlog in Oekraïne op Wikipedia. Ook daarbij zou het om een speciale operatie gaan en zouden acties van het Russische leger niet op een juiste manier zijn beschreven. Vooralsnog heeft Wikipedia geen boete gekregen, maar het is onduidelijk of er iets aan de teksten is aangepast.

Het is overigens niet de eerste keer dat Google een boete van Rusland krijgt. Het afgelopen jaar werd het bedrijf meerdere keren beboet wegens het niet verwijderen van bepaalde inhoud. Het ging toen om onder meer video's over drugs of geweld en materiaal van extremistische organisaties.