Instagram gaat originele video's op Reels voorrang geven op doorgeplaatste video's van andere platformen, zoals TikTok. Dat meldt Instagram-topman Adam Mosseri op Twitter.

De verandering moet er volgens Mosseri voor zorgen dat "alle eer toekomt aan degene die het verdient". Op dit moment worden in de videosectie van Instagram ook vaak filmpjes aangeraden die zijn geplaatst door gebruikers die de video's niet zelf hebben gemaakt.

Hoe Instagram precies wil achterhalen wanneer een video origineel is, is onduidelijk. Wel kunnen personen in video's worden getagd en kan een label worden toegevoegd, zoals 'kunstenaar' of 'rapper'.

Reels is een belangrijk onderdeel voor Instagram. Daarop worden met name korte video's geplaatst. Gebruikers kunnen eindeloos doorscrollen om nieuwe filmpjes te kijken, net als op TikTok. Mark Zuckerberg, de baas van Instagram-moederbedrijf Meta, noemde Reels "veruit het snelst groeiende format" van zijn bedrijf.