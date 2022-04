Binance heeft op Twitter een emoji aangepast, omdat het gebruikers opviel dat die op een hakenkruis leek. De beurs voor cryptovaluta's presenteerde woensdag een emoji die automatisch verscheen bij het gebruik van de hashtags #Binance en #BNB op Twitter.

De emoji was een geel vierkant met langs de kanten vier afbuigende strepen. Hij leek daardoor op een swastika, een symbool dat de Duitse nazipartij van Adolf Hitler gebruikte. Opvallend genoeg werd de emoji ook nog uitgebracht op 20 april, de geboortedag van Hitler.

De aankondiging van de emoji is inmiddels door Binance verwijderd, maar op Twitter zijn nog wel screenshots van gebruikers te vinden.

"Dit was duidelijk erg beschamend", laat Binance in een reactie op Twitter weten. "We weten niet hoe die emoji door de verschillende lagen van controle is gekomen, maar we hebben het direct aangekaart en de emoji offline gehaald. We werken nu aan een nieuw ontwerp voor het plaatje."