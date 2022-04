De Amerikaanse ruimtevaartcommunicatie NASA heeft miljoenencontracten gesloten met Amazon, SpaceX en andere satellietbedrijven. Die gaan demonstreren hoe communicatie in de ruimte werkt, schrijft Reuters. NASA is van plan om zijn huidige satellietnetwerk te vervangen door commerciële systemen.

De ruimtevaartorganisatie geeft in totaal 278,5 miljoen dollar (ruim 255 miljoen euro) uit aan de contracten. Daarvan gaat 67 miljoen naar Amazons Project Kuiper. Voor dat project is Amazon van plan om ruim drieduizend satellieten in een baan rond de aarde te brengen, om slecht bereikbare gebieden van internet te voorzien.

SpaceX, dat al tweeduizend satellieten in de lucht heeft, kreeg 70 miljoen dollar toegekend van NASA. Andere kandidaten zijn Inmarsat, SES, Telesat en ViaSat.

Op dit moment gebruikt NASA zijn Tracking and Data Delay Satellite-netwerk om met ruimtevaartuigen te communiceren. Via het netwerk houdt de organisatie bijvoorbeeld contact met de Crew Dragon-capsule van SpaceX als astronauten van en naar het International Space Station (ISS) worden gebracht.

Het doel van de contracten is uiteindelijk om kosten te drukken, zegt een NASA-topman tegen Reuters. De demonstraties van de bedrijven vinden naar verwachting in 2025 plaats.