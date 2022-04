Ziggo gaat vanaf juli de internetsnelheden van zijn klanten verhogen. Volgens Tweakers worden zowel de snelheden voor zakelijke als voor particuliere klanten verhoogd.

De downloadsnelheid van klanten met een Basic-abonnement gaat van 40 naar 50 megabit per seconde (Mbps). De uploadsnelheid van het pakket wordt verhoogd van 5 naar 20 Mbps.

Ook maakt Ziggo aanpassingen in het Start-abonnement (downloadsnelheden van 75 naar 100 Mbps), Start XL (150 naar 200 Mbps) en Complete (300 naar 350 Mbps). In deze pakketten stijgt de uploadsnelheid met 5 of 10 Mbps.

Voor zakelijke klanten met Zakelijk Internet Instap stijgt de snelheid van 50 naar 100 Mbps. Bij Zakelijk Internet Start gaat de downloadsnelheid van 100 naar 200 Mbps. In het Giga-pakket verandert er niets aan de downloadsnelheid, maar wordt de uploadsnelheid verhoogd van 50 naar 70 Mbps.

Ziggo zegt klanten te informeren over wanneer de snelheid precies wordt verhoogd. Bij de veelgestelde vragen onder de aankondiging van de snelheidsverhoging voor zakelijke gebruikers schrijft Ziggo dat mensen niet meer gaan betalen.

De internetaanbieder zegt de internetsnelheden ieder jaar te verhogen, om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag aan internet. "Klanten zijn steeds meer online voor verschillende doeleinden, zoals streamen, thuiswerken en videobellen", schrijft Ziggo. "We doen dat met steeds meer apparatuur en steeds meer tegelijkertijd."

Vorig jaar werd in april ook een verhoging aangekondigd door Ziggo. Enkele weken later volgde daarvoor een prijsstijging.