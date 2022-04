Een 43-jarige man uit Rotterdam is woensdag aangehouden voor het doen van bestellingen met valse identiteitsgegevens. De verdachte zat nog in zijn proeftijd en werd in 2020 al eens voor hetzelfde feit veroordeeld, meldt de politie.

De man bestelde destijds VodafoneZiggo-modems onder valse namen en adressen, waarna de apparaten bij afhaalpunten werden geleverd. Als de apparatuur eenmaal was aangesloten, misbruikte hij het bijbehorende telefoonabonnement om betaalnummers te bellen.

Via die nummers werden meerdere aankopen gedaan, zonder dat die bij hem in rekening werden gebracht. De man werd toen veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden wegens oplichting. Eerder werd hij veroordeeld voor vermogensdelicten.

Bij een doorzoeking van het huis van de verdachte werden woensdagochtend tientallen modems gevonden, waarvan enkele waren aangesloten. De modems zijn samen met verschillende telefoons en een laptop in beslag genomen door de politie.

De totale schade bedraagt vermoedelijk duizenden euro's, maar het onderzoek loopt nog. Er wordt onder meer onderzocht of de man cryptovaluta bezit.