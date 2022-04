Het kabinet wil 230 miljoen euro investeren in de Nederlandse chipindustrie. Onder meer de technologiebedrijven ASML en NXP krijgen geld van de overheid, meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) woensdag.

De Europese Commissie kwam eerder dit jaar met een plan om voor cruciale technologie minder afhankelijk te worden van andere landen. Door miljarden te investeren in de eigen chipindustrie moeten lidstaten ervoor zorgen dat straks een fors groter aandeel van de wereldwijde chipomzet in Europa wordt verdiend.

De projecten die geld moeten krijgen, draaien onder meer om de ontwikkeling van communicatietechnologie (6G) en nieuwe machines om chips te produceren en te testen. Het kabinet wil ook nog 70 miljoen euro investeren in cloudinfrastructuur. Naar welke bedrijven of projecten dat geld gaat, is nog niet bekend.

Het doel van de investeringen is volgens Adriaansens het Nederlandse bedrijfsleven "concurrerend en innovatief toonaangevend" houden. Gezien de toegenomen concurrentie wereldwijd hoort daar volgens haar ook een "andere rol" van de Nederlandse overheid bij.