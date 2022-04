ING kampte woensdagochtend met een storing. Daardoor was het voor sommige klanten niet mogelijk om in te loggen in de app of op de website. Inmiddels zijn de problemen voorbij, zegt een woordvoerder van ING tegen NU.nl.

Volgens de woordvoeder ging het om een technische storing in de infrastructuur. Zowel zakelijke als particuliere klanten merkten de problemen, maar niet alle gebruikers hadden er last van.

Op de website Allestoringen.nl meldden ruim tienduizend gebruikers problemen met de app te ervaren. Die ontstonden rond 10.00 uur en zouden rond 11.30 uur weer verholpen zijn. Wat de oorzaak was van de storing, is nog niet duidelijk. Daar wordt nog naar gekeken.

Ook dinsdag kampte ING met problemen. Toen werden in sommige gevallen de na betaalverzoeken overgemaakte bedragen niet bijgeschreven op de rekeningen van ontvangers.