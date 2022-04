De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft het Starlink-satellietinternet van SpaceX getest in vliegtuigen, meldt The Wall Street Journal.

Delta Air Lines-directeur Ed Bastian spreekt van verkennende tests. Hij wilde geen details noemen, maar het lijkt erop dat ten minste één van de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen is geïnteresseerd in de internetdienst van miljardair Elon Musk.

SpaceX zei in juli 2021 al in gesprek te zijn met verschillende vliegmaatschappijen en te proberen "het product in de zeer nabije toekomst klaar te krijgen om het in vliegtuigen te kunnen gebruiken".

Enkele maanden daarvoor vroeg het bedrijf de Federal Communications Commission (FCC) toestemming om de service beschikbaar te maken voor bewegende voertuigen, zoals vliegtuigen, boten en vrachtwagens. Volgens Musk is de apparatuur te groot om op personenauto's te plaatsen.

De FCC stond dit toe, maar benadrukt wel dat SpaceX nog toestemming van de Federal Aviation Administration (FAA) nodig heeft om de dienst daadwerkelijk aan een vliegmaatschappij aan te bieden.

Delta Air Lines is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten. Het bedrijf werkt in Nederland nauw samen met KLM. Dit betekent dat reizigers soms met een Delta-toestel heenvliegen en met een vliegtuig van KLM terugvliegen, of andersom.

Ruimtebedrijf SpaceX wil de komende jaren tienduizenden satellieten in een baan rond de aarde brengen. Die worden gebruikt om internetverbindingen aan te bieden. Rond de aarde draaien al duizenden van zulke satellieten.