De CoronaMelder-app, bedoeld om mensen te waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die met het coronavirus is besmet, is vanaf 22 april niet meer actief. Dat meldt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Als de app is uitgezet, ontvangen gebruikers geen meldingen meer dat ze in de buurt zijn geweest van een persoon die met het virus blijkt te zijn besmet. Ook worden de servers uitgeschakeld en wordt de app losgekoppeld van de Europese gateway, die de uitwisseling van codes tussen EU-landen mogelijk maakt.

De CoronaMelder zou alleen worden ingezet zolang hij bijdraagt aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, werd destijds toegezegd door het ministerie van Volksgezondheid. Op dit moment is de acute coronacrisis voorbij, schrijft Kuipers. "Dit maakt het heroverwegen van het nut, de noodzaak en de proportionaliteit van de CoronaMelder opportuun", aldus de minister.

Het nut van de CoronaMelder werd de afgelopen tijd al vaker betwist, zeker omdat mensen met coronagerelateerde klachten zich niet meer hoeven te laten testen bij de GGD. Mensen die mogelijk zijn besmet met het virus hebben genoeg aan een zelftest. Daardoor worden ze niet meer in systemen geregistreerd en kunnen testresultaten niet via de CoronaMelder gedeeld worden.

"Daarnaast vervalt per 20 april aanstaande het quarantaineadvies voor nauwe contacten, waardoor een notificatie van de CoronaMelder niet meer leidt tot een handelingsadvies", schrijft Kuipers. "Daarom heb ik besloten CoronaMelder per 22 april 2022 stop te zetten voor gebruikers."

Mogelijk later weer nodig

De software en de documentatie van de app worden gearchiveerd. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland is door Kuipers gevraagd de functies van CoronaMelder in haar systemen uit te zetten.

De app en achterliggende systemen worden niet helemaal verwijderd. Hoewel de inzet van de CoronaMelder op dit moment niet meer noodzakelijk is, is het coronavirus nog niet weg, schrijft de minister. "Het is niet uitgesloten dat in het najaar weer grootschaliger testen nodig is, bijvoorbeeld omdat er zich onverhoopt toch weer een ziekmakendere variant van het virus voordoet", schrijft hij.