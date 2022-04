De VS zegt geen plannen te hebben om antisatellietwapens te testen. Dat zijn raketten die vanaf de grond worden afgeschoten om ruimtevaartuigen in een baan rond de aarde te vernietigen. Vicepresident Kamala Harris kondigde dat maandagavond lokale tijd aan.

Het besluit van de Amerikaanse regering moet Rusland en China ertoe bewegen hetzelfde te beloven. Bij het testen van dergelijke wapens zouden brokstukken ontstaan die een gevaar kunnen vormen voor ruimteschepen die zich in een baan om de aarde bewegen, waaronder het internationale ruimtestation ISS.

Rusland testte in november een antisatellietwapen op een satelliet die het land niet meer gebruikt. Harris, die als vicepresident ook voorzitter van de Amerikaanse nationale ruimteraad is, had daar destijds kritiek op. "Deze onverantwoordelijke daad brengt satellieten van andere landen in gevaar, net als de astronauten in het internationale ruimtestation."

In 2007 voerde China een soortgelijke test uit. Volgens de Amerikaanse denktank Secure World Foundation kwamen daardoor ruim drieduizend brokstukken in de ruimte terecht. De VS heeft volgens de denktank eerder ook dergelijke testen uitgevoerd: in 1985, 1986 en 2008.