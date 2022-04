Google ontkent wijzigingen te hebben aangebracht in de manier waarop het bedrijf satellietbeelden van Rusland censureert, meldt The Verge. Maandag werd gesuggereerd dat de techgigant zou zijn gestopt met het verbergen van Russische militaire faciliteiten op Google Maps.

Op forumsite Reddit en Twitter verschenen maandag een reeks foto's waarop ogenschijnlijk militair materiaal van Russische troepen wordt getoond. Op de beelden zouden onder meer draagraketten en ballistische raketten te zien zijn.

De personen die de foto's deelden, beweren dat deze satellietbeelden voorheen waren afgeschermd op Google Maps. Daarmee werd eigenlijk gesuggereerd dat het bedrijf de beelden onlangs doelbewust openbaar had gemaakt.

De techgigant beweert echter dat het helemaal niet nieuw is dat dit soort beelden openbaar zijn. "We hebben geen wijzigingen aangebracht in onze satellietbeelden in Rusland", zegt een woordvoerder tegen The Verge. Hoewel de circulerende afbeeldingen waarschijnlijk legitiem zijn, waren ze volgens het bedrijf al lang voor het conflict in Oekraïne beschikbaar op Google Maps.

Het is overigens niet ongewoon dat Google zijn kaarten van potentieel gevoelige gebieden, zoals militaire locaties, vervaagt. Dat doet de techgigant bijvoorbeeld bij satellietbeelden van luchtmachtbasis 705 van de Franse luchtmacht. Talloze andere militaire locaties zijn echter wel voor het publiek zichtbaar, zoals de Amerikaanse Nellis Air Force Base.