Driehonderd studenten testen vanaf dinsdag een nieuw reisproduct. Ze hoeven niet langer meer in te checken met hun ov-chipkaart, maar maken gebruik van een app. Ze kunnen daarmee ook deelvervoersmiddelen huren.

De meeste studenten hebben recht op een zogeheten studentenreisproduct. Ze kunnen kiezen voor een week- of weekendabonnement, waarmee ze gratis kunnen reizen met de trein, bus, metro of tram. Normaal gesproken moeten ze dit product op hun persoonlijke ov-chipkaart laden om er gebruik van te kunnen maken.

Volgens de makers van de app zijn de reisvoorkeuren van studenten de afgelopen tijd aan het veranderen. Zo zijn bijvoorbeeld deelfietsen en -scooters populair geworden. Met de zogeheten Moves-app kunnen ze zowel met de trein, tram, bus en metro reizen als deelauto's, -scooters en -fietsen huren. Studenten kunnen de vervoersmiddelen boeken, betalen en vervolgens gebruiken.

Door de app is het gebruik van een ov-chipkaart niet langer nodig, melden de partijen achter de proef. Het idee is ontwikkeld door de start-up Flytz en Moves, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.

Er vinden op dit moment meerdere proeven in het openbaar vervoer plaats. Zo startten Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, en het landelijke innovatieprogramma OVpay onlangs een proef waarbij mensen die met meerdere vervoerders moeten reizen dat kunnen doen op basis van de gps van hun telefoon.