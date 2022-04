Verschillende ambtenaren van de Catalaanse regering zijn het doelwit geworden van Israëlische spionagesoftware Pegasus. Dat blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf CitizenLab, meldt The Guardian.

Over het gebruik van Pegasus ontstond de afgelopen jaren meerdere keren ophef. De software kwam in 2011 op de markt en is ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Group.

Pegasus kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot informatie op telefoons. Dat bleek handig bij de jacht op terroristen en criminelen, maar sommige landen zouden de spyware ook gebruiken om activisten en journalisten te bespioneren.

Volgens CitizenLab heeft er ook spionage plaatsgevonden in Spanje. Zo zou onder meer Pere Aragonès, die sinds vorig jaar leider van de regio Catalonië is, zijn bespioneerd. Ook andere topambtenaren zijn volgens het onderzoek bespioneerd.

Het beveiligingsbedrijf meldt dat de mobiele telefoons van ten minste 65 personen zouden zijn besmet met de spyware. In minstens 63 gevallen ging het om Pegasus-spyware. De incidenten vonden plaats in 2017 en 2020.

NSO Group ontkent de beschuldigingen. "We blijven het doelwit van een aantal politiek gemotiveerde belangenorganisaties, zoals CitizenLab en Amnesty die onnauwkeurige en ongefundeerde rapporten produceren op basis van vage en onvolledige informatie", aldus een woordvoerder.