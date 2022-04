Games die niet door de Chinese overheid zijn goedgekeurd, mogen niet meer worden uitgezonden. Dat heeft de Chinese toezichthouder op het gebied van radio en televisie bepaald, schrijft Reuters.

Met name het livestreamen van overzeese wedstrijden en toernooien mag niet zonder toestemming op streamingdiensten. De toezichthouder waarschuwt ook tegen het verspreiden van "de schadelijke fancultuur" rondom beroemde streamers.

"Sinds enige tijd hebben kwesties zoals de chaos van online livestreamen en gameverslaving van tieners geleid tot grote bezorgdheid in de samenleving", schrijft de toezichthouder op zijn site. "Daarom moeten er dringend gepaste maatregelen worden getroffen."

In China worden games al langere tijd aan banden gelegd. Vorig jaar werd in het land bepaald dat kinderen onder de achttien jaar maximaal drie uur per week online mogen gamen. Eerder verbood China minderjarigen al om tussen 22.00 en 8.00 uur te gamen. China zegt met de regels gameverslaving te willen bestrijden.

De Chinese overheid keurt vooraf alle games die in het land speelbaar zijn, maar kan ook besluiten om titels te blokkeren.