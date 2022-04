NASA heeft haar nieuwe maanraket Space Launch System van het lanceerplatform gehaald, meldt SpaceNews. De ruimteorganisatie wilde de raket aan een belangrijke test onderwerpen, maar moest die al een paar keer uitstellen vanwege technische problemen.

De raket blijft voorlopig in de Vehicle Assembly Building op het Kennedy Space Center in Florida. Daar worden reparaties uitgevoerd die nodig zijn om de test te hervatten. Wanneer de reparaties voltooid zullen zijn en de test alsnog doorgang kan vinden, is nog niet bekend.

Sinds 1 april heeft NASA drie keer geprobeerd een zogeheten wet dress rehearsal uit te voeren. Tijdens die oefening wordt brandstof in de raket gepompt en wordt afgeteld tot een lancering. Tien seconden voordat de raket de lucht in zou gaan, stopt het aftellen en wordt de raket leeggepompt. Op die manier wordt alles gecontroleerd en geoefend voor een echte lancering.

Space Launch System is een belangrijke raket voor NASA. Uiteindelijk moet het toestel als onderdeel van het Artemis-programma mensen naar de maan gaan brengen. Dat programma is de opvolger van de Apollo-missies, waarmee in 1969 de eerste mens voet op de maan zette.

Dit jaar nog moet de eerste Artemis-missie plaatsvinden. Een onbemande testvlucht moet dan een Orion-capsule in een baan rond de maan brengen.