Drie taikonauten, oftewel ruimtevaarders uit China, zijn afgelopen weekend veilig op aarde geland, meldt Space.com. De taikonauten verbleven zes maanden aan boord van het ruimtestation Tiangong, dat nog in aanbouw is. Het was de tweede bemande missie naar Tiangong en de langste tot nu toe.

Met een Shenzhou 13-capsule landden de taikonauten zaterdag om 9.56 uur (lokale tijd) in een woestijn in de Chinese regio Binnen-Mongolië. Er ging een vlucht van negen uur aan vooraf. Het team vertrok in oktober en verbleef in totaal 183 dagen in de ruimte.

Langer waren taikonauten nog niet in de ruimte geweest. De missie kende ook andere primeurs. Wang Yaping was de eerste vrouw die de module Tianhe van het ruimtestation bezocht en de eerste Chinese die een ruimtewandeling heeft gemaakt.

Verder waren ook taikonaut Ye Guangfu en commandant Zhai Zhigang aan boord. Het drietal maakte twee ruimtewandelingen, voerde tests uit en gaf twee colleges aan studenten op aarde.

China lanceerde vorig jaar de eerste module voor zijn ruimtestation. Dit jaar moeten nog twee modules volgen en aan het einde van 2022 moet Tiangong helemaal af zijn. China is geen partner van het ruimtestation ISS, waar Europa, de VS en Rusland bij zijn aangesloten, en is dus aangewezen op een eigen station.

In totaal voert China elf missies uit om Tiangong af te maken. De volgende taikonauten vertrekken in juni naar het ruimtestation.