Twitter heeft een plan in het leven geroepen waarbij alle bestaande aandeelhouders tegen een korting meer aandelen kunnen kopen als één persoon meer dan 15 procent van het bedrijf in handen krijgt. Daarmee wil het bedrijf de verkoopprijs opdrijven in de hoop dat Tesla-CEO Elon Musk dan van zijn overnameplannen afziet.

Musk lanceerde donderdag een zogenoemde vijandige overname op het socialemediabedrijf. Bij zo'n vijandige overname doet iemand een bod op een bedrijf zonder toestemming van de raad van bestuur. Aandeelhouders worden dan vaak onder druk gezet om hun aandelen te verkopen aan een prijs die hoger is dan de aandelenprijs op dat moment.

Een bedrijf kan weinig doen aan zo'n vijandige overname, want de raad van bestuur kan niemand tegenhouden om zijn aandelen te verkopen. Zodra de overnemende partij meer dan 50 procent van de aandelen in handen heeft, controleert zij het bedrijf.

Maar is een aantal manieren om zoiets tegen proberen te houden. Eén daarvan is een plan waarmee het bedrijf meer aandelen uitgeeft en die tegen een korting aan zijn bestaande aandeelhouders aanbiedt.

Op die manier moet de potentiële koper meer aandelen uit andere handen zien te krijgen en wordt het voor hem dus duurder om het bedrijf over te nemen. Dan is de kans groter dat hij de aftocht blaast. Zo'n plan wordt ook wel eens een gifpil genoemd.

De raad van bestuur van Twitter laat donderdag weten dat het bedrijf zo'n plan tijdelijk in het leven heeft geroepen. Tot 14 april 2023 geldt dat het plan in werking treedt vanaf het moment dat iemand, in dit geval waarschijnlijk Musk, meer dan 15 procent van de aandelen in handen heeft. De bestaande aandeelhouders betalen dan per aandeel maar de helft van de marktprijs op dat moment. Alleen de aandeelhouder die al meer dan 15 procent van de aandelen bezit, kan géén extra aandelen aanschaffen.