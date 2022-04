Facebook-moederbedrijf Meta wil zijn virtualrealityplatform Horizon Worlds ook uitbrengen voor de webbrowser. Daarmee bereikt Meta in potentie veel meer nieuwe gebruikers. Op dit moment is het platform alleen beschikbaar op Quest VR-headsets van het bedrijf.

Horizon Worlds is een platform waar mensen in een virtuele wereld kunnen samenkomen. Vervolgens kunnen ze bijvoorbeeld spelletjes spelen.

Recent kwam Horizon Worlds in het nieuws door een test waarbij makers op het platform digitale spullen kunnen verkopen. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde daarbij 47,5 procent van het verkoopbedrag te innen. De verkoper zelf houdt dus iets meer dan de helft van zijn transactie over.

Dat komt doordat ontwikkelaars 30 procent moeten afstaan voor verkopen via de Meta Quest Store. Daarbij geldt nog een afdracht van 17,5 procent via het Horizon-platform. Maar bij verkopen via de webversie zou een commissie van 25 procent afgedragen moeten worden, meldt Meta-topman Andrew Bosworth op Twitter. Volgens hem is die commissie "veel lager vergeleken met soortgelijke platforms".

Overigens blijft het niet bij een uitbreiding van Horizon Worlds in de browser. Volgens Vivek Sharma van Meta werkt het bedrijf ook aan een versie voor mobiele telefoons.