Breedbeeld is allang niet meer de breedste optie: wie echt efficiënt wil werken of gamen, koopt een zogeheten ultrawide. Maar wat is de beste ultrawide die je op dit moment kunt halen?

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking van ultrawideschermen op BestGetest. Deze tests worden uitgevoerd in samenwerking met het testlab van Tweakers.

Een ultrawide is een luxeproduct te noemen. Je haalt in feite twee schermen qua afmetingen, maar dan samengevoegd in één apparaat. Ze zien er vaak mooi uit en je kunt veel schermen naast elkaar openen. Daarnaast zijn games gaaf om te zien.

Ook zijn er nadelen, zoals de afwijkende resolutie. Niet alle programma's worden goed op een ultrawide getoond. Tevens is de schermkwaliteit vaak net een beetje minder dan de 'normale' 16:9-afmeting.

De beste: LG 35WN75C

De LG 35WN75C is anders dan de meeste LG-schermen. Hij is gebaseerd op een contrastrijk VA-paneel en ververst met honderd beeldjes per seconde. Dat is minder dan bij gamingschermen, maar meer dan bij normale displays.

Door de toevoeging van FreeSync kun je er goed op gamen, omdat de ververssnelheid verandert op basis van wat je pc aankan. Zakelijk is het ook een topmonitor dankzij de toegevoegde USB-c-poort. De kleuren bevallen, maar de HDR-weergave niet. Ook zijn de horizontale kijkhoeken wat beperkt.

Goed qua prijs: Viewsonic VA3456-MHDJ

Er zijn weinig ultrawides met een goede resolutie voor een relatief laag bedrag te koop. De Viewsonic VA3456-MHDJ is wat dat betreft de beste optie: de voet is in hoogte verstelbaar, maar we missen wel een hub met USB-poorten. Het scherm zelf trekt daar gelukkig de aandacht van weg, met zijn ververssnelheid van 75 beeldjes per seconde en ondersteuning voor HDR.

Ook de kleurweergave is fraai: de afwijkingen in kleur en grijstinten zijn veel lager dan bij duurdere alternatieven. Maar dan moet je wel bereid zijn om in te leveren op contrast. De kijkhoeken zijn ook niet super, wat meekijken op dit scherm lastig kan maken.

Extra breed: LG 38WN95C

De LG 38WN95C is vooral heel groot: met zijn 38 inch is het een flinke aanwezigheid in elk kantoor of elke woon- of slaapkamer.

Het is een goede combinatie tussen een scherm voor op kantoor of om op te gamen, met onder andere een Thunderbolt-aansluiting, ondersteuning voor HDR en brede kijkhoeken. Ook bij dit model moet je het doen met minder contrast, maar de kleurafstelling is uitstekend.