Legaal online gokken kan sinds vorig jaar oktober in Nederland. De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft hiervoor vergunningen af en houdt het toezicht. Voorzitter René Jansen zegt tegen NU.nl dat Nederland op het gebied van online gokken nog niet de voorbeeldfunctie heeft die hij een paar jaar geleden voor ogen had.

Vanuit het buitenland is er veel aandacht voor het online gokbeleid in Nederland. Zo wordt vanuit Duitsland gekeken naar hoe de online gokmarkt hier is geregeld en is er interesse vanuit New York en Toronto, die ook aan legaal online gokken werken. Nederland is in zekere zin voorloper op het gebied van consumentenbescherming en het voorkomen van verslaving, zegt Jansen. Maar we zijn er nog niet.

Vooral de hoeveelheid reclames die na het openen van de legale gokmarkt zijn opgedoken, staat dat in de weg. "In de wet zijn wel regels vastgelegd over de inhoud van reclames, maar niet over de hoeveelheid", aldus de Ksa-voorzitter. "In oktober is een aantal aanbieders flink losgegaan met adverteren, terwijl wij liever wat terughoudendheid hadden gezien."

Geen BN'ers meer in gokreclames

Het aantal gokreclames op tv en internet verdubbelde al snel na het openen van de online gokmarkt, schreef de Volkskrant in december. Bij de Reclame Code Commissie kwamen veel klachten binnen over de tv-commercials en ook in de Tweede Kamer klonk kritiek.

Het leidde tot maatregelen van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). BN'ers mogen niet meer deelnemen aan reclames voor risicovolle kansspelen. Ook wordt gesproken over een totaalverbod op ongerichte gokreclames.

Jansen noemt het te vroeg om iets te zeggen over het effect van de legalisering van de online gokmarkt op het aantal verslaafden. "Daar heb ik na ruim een half jaar nog geen informatie over. Er zijn wel duidelijke zorgen vanuit de verslavingszorg over de hoeveelheid reclames. Een verslaving kan leiden tot hoge schulden. Er ligt een zorgplicht bij de aanbieders van deze kansspelen, en wij kijken daarom hoe dat is geregeld bij de aanvraag van een vergunning en in het toezicht."

Nog dertig vergunningsaanvragen op de plank

Sinds 1 oktober 2021 heeft de Ksa achttien vergunningen goedgekeurd. Die aanbieders mogen online legaal gokken aanbieden. Op het moment zijn er nog dertig aanvragen in behandeling. Zij worden langs een strenge meetlat gelegd voordat ze worden goedgekeurd.

"Het is behoorlijk druk", zegt Jansen over de werkzaamheden van de Ksa. Naast het behandelen van de vergunningsaanvragen worden ook de legale aanbieders constant getoetst. "In de concurrentiestrijd worden de randen opgezocht. Denk aan het tweeten over het verloop van sportwedstrijden die bezig zijn. Dat stimuleert impulsgokken. Ook moeten we blijven controleren dat aanbieders hun advertenties niet op minderjarigen en jongvolwassenen richten."

Het illegale aanbod is inmiddels flink teruggedrongen. De Ksa onderzocht de afgelopen maanden 158 illegale aanbieders. Daarvan hebben 142 maatregelen getroffen, waardoor ze niet meer in Nederland actief zijn. Bij de overige websites was meer actie nodig, maar ook daarvan is een deel inmiddels op zwart in Nederland.

'Veel mensen overgestapt naar legaal aanbod'

De komende tijd is de Ksa nog druk met het behandelen van vergunningsaanvragen. "Dat kost nu veel capaciteit", aldus Jansen. "Hopelijk kunnen we dat binnenkort achter ons laten en die capaciteit inzetten op toezicht. En we blijven dicht op de bal wat betreft de aanpak van illegaal aanbod."

"Het aantal spelers op illegale sites is beduidend kleiner dan eerder", zegt Jansen, die geen specifieke aantallen noemt. "Maar we zien dat de bezoekersaantallen op illegale goksites teruglopen en dat mensen die er komen er minder tijd doorbrengen. Daar hebben de reclames wel aan bijgedragen: Nederlandse consumenten weten de legale alternatieven te vinden. En veel illegale sites hebben zich teruggetrokken."