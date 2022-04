KPN en Glaspoort willen de tarieven verlagen voor andere partijen die via hun glasvezelnetwerk internetdiensten aanbieden. Dat kan huishoudens tot wel 200 miljoen euro per jaar besparen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag.

KPN en Glaspoort hebben eigen glasvezelnetwerken waar ze de komende jaren tot ongeveer 80 procent van de Nederlandse huishoudens op willen aansluiten. Telecombedrijven zonder eigen netwerk zijn in het grootste deel van Nederland afhankelijk van de glasvezelnetwerken van KPN en Glaspoort om op deze markt te kunnen concurreren.

De ACM zag echter marktrisico's door de huidige tarieven en voorwaarden voor toegang tot de glasvezelnetwerken van KPN en Glaspoort. Die kunnen mogelijk de concurrentiemogelijkheden voor andere marktpartijen beperken.

Om dit probleem weg te nemen, hebben KPN en Glaspoort voorgesteld de tarieven in de komende acht jaar met 10 tot 30 procent te verlagen. Ook hebben de twee bedrijven de ACM verzocht deze afspraak bindend te verklaren.

Afspraken zijn nog niet definitief

De tariefverlaging moet officieel worden goedgekeurd door de ACM, legt een woordvoerder van de toezichthouder uit. De organisatie heeft daarom een zogenoemd ontwerpbesluit gepubliceerd.

"We willen de afspraken pas bindend verklaren als we de mening van andere marktpartijen hebben gehoord. Zij hebben nu zes weken de tijd om het besluit te bekijken en te reageren. Hun reacties worden meegewogen in ons definitieve besluit", zegt de woordvoerder tegen NU.nl.

Als de tariefverlaging definitief wordt ingevoerd, is dat goed nieuws voor consumenten. Het zal leiden tot meer concurrentie op het gebied van prijs en snelheid, waardoor het voor huishoudens aantrekkelijker wordt om voor sneller internet te kiezen.

Volgens een rekenmodel van de ACM kan de besparing voor huishoudens vanaf 2026 oplopen tot 200 miljoen euro per jaar.