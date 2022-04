Space Perspective wil toeristen richting de ruimte brengen in een grote ballon. Het Amerikaanse ruimtebedrijf onthulde eerder deze week nieuwe beelden van hoe dat eruit moet komen te zien.

Het bedrijf deelde foto's van het interieur van de ballon. Op de afbeeldingen is te zien dat er onder meer een bar in de zogenoemde Spaceship Neptune-capsule moet komen. Daarnaast komen er luxe stoelen en is er sfeerverlichting.

De ballon wordt voorzien van panoramische ramen, die toeristen een "ongeëvenaard uitzicht" moeten bieden. Ook het toilet aan boord krijgt een raam. Space Perspective noemt het project "de eerste ruimtelounge ter wereld".

Het interieur van de ballon. Het interieur van de ballon. Foto: Space Perspective

Toeristen gaan niet echt naar de ruimte

De Spaceship Neptune-capsule brengt toeristen overigens niet echt naar de ruimte: de ballon stijgt hier niet ver genoeg voor op. De capsule zal opstijgen tot zo'n 30 kilometer hoogte. De grens van de ruimte ligt op 100 kilometer. Wel moet je vanaf 30 kilometer hoogte al de kromming van de aarde kunnen zien.



De vlucht zal ongeveer zes uur duren en de ballon zal opstijgen vanaf NASA's Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. Een ticket kost zo'n 125.000 dollar. Het bedrijf verwacht eind 2024 met de commerciële vluchten te beginnen. Voor het eerste jaar zijn alle plekken aan boord al uitverkocht.