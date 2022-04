Hackers die zijn gelinkt met Noord-Korea zitten volgens de FBI achter een van 's werelds grootste crypto-diefstallen. Hackers wisten vorige maand zo'n 620 miljoen dollar (ruim 570 miljoen euro) buit te maken door een populaire onlinegame te hacken. Het geld komt volgens de FBI ten goede aan het Noord-Koreaanse regime.

De hack trof eind vorige maand het blockchainnetwerk Ronin. Dat is gekoppeld aan de populaire onlinegame Axie Infinity. Met dat Vietnamese spel kunnen spelers crypto's verdienen door avatars te verhandelen. De hackers maakten gebruik van een gedeelte van de software dat nog niet altijd even betrouwbaar is.

De FBI meldt dat hackersgroepen APT38 en Lazarus achter de diefstal zitten. Lazarus verwierf bekendheid in 2014 toen het Sony hackte als vergelding voor de satirische film The Interview, waarin de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un belachelijk werd gemaakt. Beide groeperingen zijn onderdeel van een decennialange cybercampagne van de Noord-Koreaanse overheid.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën probeert te achterhalen waar het gestolen geld naartoe verplaatst wordt. Dat doen ze door te kijken naar grote platformen waar cryptovaluta op verhandeld worden. Een bron binnen het ministerie vertelt aan persbureau Bloomberg dat overwogen wordt om sancties op te leggen aan iedereen die het regime van Kim probeert te steunen door middel van deze vorm van witwassen.

Enkele weken eerder wisten hackers op een ander blockchainplatform met een vergelijkbare aanval al zo'n 300 miljoen dollar aan cryptovaluta te stelen. Het ministerie van Financiën zou werken aan richtlijnen voor cyberveiligheid van crypto's om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen.