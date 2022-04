De Nederlandse start-up Envision maakt slimme brillen voor blinde en slechtziende mensen. De Amerikaanse zanger Stevie Wonder is sinds kort de beroemdste drager. Hij test de bril, die omgevingen aan de gebruiker beschrijft en teksten voorleest.

Wonder bezocht Envision onlangs op de Amerikaanse beurs CSUN, waar elk jaar nieuwe oplossingen voor mensen met een beperking worden getoond. De Nederlandse makers lieten daar zien wat hun Envision Glasses kan betekenen voor mensen met een visuele beperking.

De blinde zanger was direct enthousiast. "Hij zette de bril op en ging daarmee op eigen houtje een bakje koffie halen", zegt Ferkan Metin, productmanager en ontwerper bij Envision. "Hij heeft een exemplaar meegenomen om te testen. Ik ben benieuwd naar zijn feedback."

Hoewel het bezoek van de zanger ervoor zorgde dat Envision de afgelopen dagen onder meer het AD haalde, bestaat het bedrijf al langer. Een van de oprichters, Karthik Mahadevan, kwam in 2015 op het idee toen hij een blindenschool bezocht. Hij vroeg daar aan studenten wat hen het meest zou helpen. Het antwoord was dat ze vooral meer zelfstandigheid zochten.

Handen vrij dankzij de bril

Een paar jaar later kwam Envision met een app die documenten kan herkennen en lezen, sinds 2020 is er een bril die het nog gemakkelijker maakt om blinden te vertellen wat er om hen heen gebeurt. "Met een bril op heb je een extra hand vrij", zegt Metin. "Dat is erg prettig voor mensen die ook een geleidehond of een stok moeten vasthouden."

Envision ziet zichzelf vooral als een bedrijf dat software maakt voor mensen met een visuele beperking. Voor de bril gebruikt de start-up nu een Google Glass, maar in principe kan de software worden aangepast voor andere slimme brillen. "We hebben er verschillende overwogen, maar de hardware van Google is goed", zegt Metin.

"De camera kan teksten vastleggen en het apparaat heeft een processor die snel genoeg is. We hebben een paar Chinese brillen geprobeerd, maar die waren vaak sloom en traag. Qua looks waren die ook minder, je hoeft er niet als een Terminator uit te zien."

'Ally' kan live meekijken op afstand

Met de bril kunnen onder meer teksten in de omgeving worden voorgelezen. Dat is niet alleen handig voor documenten of de krant, maar bijvoorbeeld ook tijdens het boodschappen doen. De wearable herkent daarnaast kleuren en kan de lichtintensiteit vastleggen. "Dat komt bijvoorbeeld van pas als er visite komt en het wordt donker. Dan weet de drager dat er een lamp aan moet."

Als de functies van de bril tekortschieten, kan de drager de hulp inroepen van iemand anders. De Envision-bril heeft een zogeheten Ally-functie. Daarmee kan de drager iemand bellen die vervolgens live via een app meekijkt door de camera van de bril. Met spraak kan die persoon bijvoorbeeld helpen bij het navigeren over straat.

Toekomstplannen en samenwerkingen

De Envision Glasses kost nu zo'n 3.000 euro per stuk. Dat is niet goedkoop, al zegt Metin dat er mensen zijn die hem via de zorgverzekering vergoed kregen. Consumenten hoeven ook niet bang te zijn dat ze met verouderde soft- of hardware komen te zitten. "We brengen gratis updates uit, dus de bril wordt alleen maar beter. Met de hardware die we nu gebruiken, zit je nog zeker vijf jaar goed."

Omdat Envision een softwareplatform is, hoopt Metin dat meer ontwikkelaars zich aansluiten om de functies uit te breiden. Zo is er al een samenwerking met de app Cash Reader. Die herkent honderd verschillende soorten briefgeld, ook geld uit het buitenland.

"We krijgen ook veel aanvragen voor het herkennen van muzieknoten", zegt Metin. "Dat horen we echt vaak. Misschien straks ook van Stevie Wonder. Die geeft wellicht net het laatste zetje waardoor we ermee aan de slag moeten."