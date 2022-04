Een nieuwe app uit Nederland speciaal voor kitesurfers en een 3D-model maken van objecten in je omgeving. Dit zijn de apps van de week.

Volo - Kitesurfing

Deze nieuwe app uit Nederland is speciaal gemaakt voor kitesurfers. Met Volo kunnen sporters met behulp van de Apple Watch hun kitesurfsessies bijhouden. De app weet precies hoe hoog je bent gekomen en hoe vaak je hebt gesprongen. Ook is te zien wat je topsnelheid en gemiddelde snelheid was.

Omdat iedere sporter een andere statistiek belangrijk vindt, is het mogelijk om de interface van de app aan te passen. Het cijfer waar jij je op focust, bijvoorbeeld je topsnelheid, komt dan bovenaan te staan.

Met Volo wordt alles gemeten via de Apple Watch. Je iPhone hoeft dus niet mee als je bezig bent. Na afloop kun je wel alle statistieken in de app bekijken. De sportsessies worden ook opgeslagen in de Apple Fitness-app.

Download Volo - Kitesurfing voor iOS (gratis).

Angry Birds

Toen het spelletje Angry Birds in 2009 uitkwam, hadden de makers niet kunnen bedenken dat het zo'n groot succes zou worden. Sindsdien zijn er tientallen verschillende Angry Birds-games uitgekomen en zijn er zelfs twee animatiefilms verschenen. Toch kan voor liefhebbers van het eerste uur niets tegen het origineel op.

Daarom heeft maker Rovio besloten om de originele game opnieuw in de appwinkels te plaatsen. Niet zomaar, maar compleet opnieuw opgebouwd. De game ziet er dus modern uit, maar gaat weer helemaal terug naar de basis: vogeltjes met een katapult naar bouwwerken schieten om die in te laten storten.

De game kost 1 euro, maar heeft geen in-appaankopen en geen reclames. Je kunt direct aan de slag met de bijna 400 levels.

Download Angry Birds voor Android of iOS (0,99 euro).

79 Trailer: Angry Birds (2022)

Polycam

De indrukwekkende app Polycam is nu ook verkrijgbaar voor Android. Met deze app is het mogelijk om een 3D-model te maken van een object in je omgeving. Vervolgens zijn de modellen te gebruiken in bijvoorbeeld games of webshops.

De app werkt door op de opnameknop te drukken en met je smartphone om het object heen te bewegen. De app maakt vervolgens automatisch een hoop foto's. Die foto's worden gebruikt om het 3D-model te bouwen.

Polycam wordt nu onder andere gebruikt om de Oekraïense cultuur te bewaren. In samenwerking met UNESCO geeft Polycam mensen in Oekraïne de mogelijkheid om 3D-scans te maken van gebouwen en monumenten om deze te bewaren voordat ze mogelijk worden verwoest tijdens de oorlog die daar op dit moment woedt.

De app is gratis te downloaden, maar enkel om te testen of het wat voor je is. Om meer dan vijf scans te maken, moet je een abonnement aangaan voor de pro-versie.

Download Polycam voor Android of iOS (gratis).

105 Zo legt Polycam Oekraïne vast