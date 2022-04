Heb je nog ergens een oude tablet of grote telefoon in een la liggen? Met deze tips geef je hem een nieuw leven als digitaal fotolijstje.

Na een paar jaar ben je wel weer toe aan een nieuwe telefoon, met een mooier scherm of een betere camera. Met je tablet doe je misschien iets langer, maar uiteindelijk neem je ook daar afscheid van. Wat doe je met je oude apparaat?

Weggooien is natuurlijk zonde. Niet alleen van je geld, maar ook van de grondstoffen voor het apparaat. Je kunt hem tweedehands verkopen, naar een kringloopwinkel brengen of uiteindelijk bij de milieustraat inleveren. Maar je kunt er ook voor kiezen om er je huis mee op te fleuren.

Digitale fotolijst

Met een paar aanpassingen maak je er een digitale fotolijst van. Zo'n fotolijst wisselt tussen allerlei afbeeldingen uit je fotoverzameling, zodat je altijd iets anders hebt om naar te kijken. Nieuw kost zo'n digitale lijst al gauw een paar tientjes tot wel 100 euro.

Het eerste wat je moet doen, is ervoor zorgen dat het apparaat zo weinig mogelijk stroom verbruikt. Dat is sowieso goed voor je energierekening, maar ook handig als je hem ergens in een kast wilt zetten waar je geen stopcontact in de buurt hebt. Ook zonder directe voeding gaat hij dan best een tijdje mee.

Verwijder zoveel mogelijk apps en schakel alles uit wat je niet gebruikt. Hoe minder programma's er draaien, hoe minder stroom er wordt verbruikt. Gooi alles weg of deactiveer programma's die op de achtergrond draaien handmatig via de instellingen. Je gaat je apparaat immers alleen nog voor de foto's gebruiken, de rest is overbodig.

Foto's selecteren

Hoe je nu het best je foto's kunt laten tonen, hangt af van welk merk apparaat je hebt. Bij een Android-tablet of -telefoon is Google Foto's je beste optie. Via de cloud kun je de foto's op je tablet krijgen, maar je kunt natuurlijk ook een USB-kabel gebruiken om afbeeldingen vanaf je pc over te zetten. Tik op een foto in een bepaald album en kies in het menu daarna voor 'Diavoorstelling'.

Heb je een iPad, dan moet je even kijken hoe oud hij is. Een Apple-tablet van voor 2013 met besturingssysteem iOS 6 of ouder heeft de diavoorstelling namelijk standaard ingebouwd. In de instellingen vind je het kopje 'Fotolijst', waar je de functie inschakelt en bepaalt welke foto's worden getoond. Op het vergrendelscherm van de iPad vind je nu rechtsonder een icoontje van een foto, waarmee je de slideshow begint.

Met een nieuwere tablet kun je kiezen voor de Foto's-app. Selecteer een album en ga in de opties voor 'Diavoorstelling'. Zorg er in de instellingen van de tablet wel voor dat de tablet niet vanzelf op zwart gaat, zodat je eindeloos kunt genieten.

Overigens zijn er in de digitale winkels van beide merken oneindig veel fotolijstapps te vinden, mocht je een programma zoeken dat je net wat meer controle geeft over je slideshow.