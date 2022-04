WhatsApp heeft donderdag een aantal updates voor de app aangekondigd. Zo kun je binnenkort in groepchats reageren door emoji's aan berichten te plakken, zoals dat al kan op Slack en Telegram. Ook presenteert WhatsApp Community's, waarbij afzonderlijke groepen rondom een bepaalde plek of onderwerp gebundeld kunnen worden.

Binnenkort voegt WhatsApp verschillende vernieuwingen toe aan groepsgesprekken. Zo kunnen mensen met emojireacties direct op een bericht reageren door er een emoji aan te hangen. Iemand kan bijvoorbeeld een lachend poppetje op een grap van iemand anders plakken.

Bij een emojireactie wordt geen nieuw bericht verzonden. Dat heeft als voordeel dat chats niet worden overspoeld met nieuwe berichten, zegt WhatsApp zelf. WhatsApp is niet het eerste platform waarbij je emoji's als reactie kunt plaatsen: de zakelijke berichtendienst Slack, het videobelplatform Discord en Telegram hebben een soortgelijke functie.

Ook kunnen groepen voortaan een telefoongesprek starten met maximaal 32 mensen en er komt een update voor het versturen van bestanden. Binnenkort is het mogelijk om bestanden van 2 GB te delen. Op het moment ligt het limiet nog op bestandsgroottes van 100 MB. De updates voor groepsgesprekken komen ergens in de komende weken beschikbaar.

Grote groepen worden opgedeeld

WhatsApp presenteerde daarnaast Community's. Dat zijn grote groepen waar subgroepen aan toegevoegd kunnen worden. Community's moeten gesprekken in grote groepen beter organiseren en structureren. "Zo kunnen mensen zich concentreren op wat voor hen belangrijk is", zegt WhatsApp. "Met Community's kan een schooldirecteur bijvoorbeeld gemakkelijk alle ouders op één plek samenbrengen om cruciale updates te delen. Daarnaast kunnen groepen worden opgezet over speciale lessen, buitenschoolse activiteiten of vrijwilligersbehoeften."

Een Community wordt aangemaakt door een beheerder. Zij kunnen ook groepen openen binnen de Community en mensen uitnodigen. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om mensen te verwijderen en kunnen ze ongepaste berichten van deelnemers wissen.

Community's zijn niet openbaar. Zo is het niet mogelijk om op WhatsApp naar bepaalde Community's te gaan. Mensen die lid zijn van een groep in een Community kunnen alleen telefoonnummers zien van mensen die in dezelfde groep zitten. Leden kunnen geen nummers zien van mensen in een andere groep. Ook worden chats versleuteld, zodat alleen mensen in een groep ze kunnen lezen.

In een gesprek met de pers laat WhatsApp weten de Community-functie eerst in een paar landen te testen, voordat hij wereldwijd wordt uitgerold. Het bedrijf heeft nog geen specifieke datum voor de beschikbaarheid bekendgemaakt.