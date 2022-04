Tesla-baas Elon Musk wil het socialemediabedrijf Twitter kopen. Hij heeft 41 miljard dollar (ruim 37 miljard euro) geboden, meldt de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC donderdag.

Musk biedt omgerekend 54,20 dollar per aandeel. Dat zou 54 procent meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat de miljardair in Twitter begon te beleggen.

Eerder deze maand werd duidelijk dat Musk zich heeft ingekocht in Twitter. De rijkste man ter wereld heeft sinds vorige maand een belang van 9,2 procent in het bedrijf.

Musk is na zijn aankoop van 73.486.938 aandelen de grootste aandeelhouder van Twitter. Hij is zelf fervent twitteraar en klaagde de afgelopen tijd veel over het beleid van het netwerk.

"Twitter moet worden getransformeerd tot een privébedrijf", schrijft Musk in een brief aan Twitter-voorzitter Bret Taylor. "Mijn bod is mijn beste en laatste bod. Als het niet wordt aanvaard, zal ik mijn positie als aandeelhouder moeten heroverwegen."

Eerder deze week werd nog duidelijk dat Musk ondanks een aankondiging toch niet zal toetreden tot de raad van bestuur van Twitter. "Elon zou op 9 april tot het bestuur toetreden, maar hij deelde diezelfde ochtend mee dat hij dat toch niet zou doen", schreef Twitter-directeur Parag Agrawal. "Ik denk dat dit het beste is."