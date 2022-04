De meerderheid van de partijen in Provinciale Staten wil liever geen datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta in Zeewolde. Dat meldt Omroep Flevoland op basis van een commissievergadering die woensdagavond plaatsvond in het provinciehuis in Lelystad.

Oppositiepartijen JA21, PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP en SP zien de komst van het datacenter niet zitten. Ook coalitiepartijen ChristenUnie en GroenLinks zijn tegen de komst. CDA, VVD, D66 en PvdA zijn wel voorstanders van het datacenter.

De mogelijke komst van het datacenter van Meta is controversieel, vooral vanwege het grote energieverbruik. De vijf datahallen, verspreid over 166 hectare, gaan meer energie verbruiken dan alle woningen in Amsterdam bij elkaar.

In de lokale politiek is het datacentervraagstuk ingeslagen als een bom. Ook in de landelijke politiek staat het op de agenda. Het kabinet zei eerder dat zogenoemde hyperscaledatacenters een "onevenredig groot beslag" leggen op beschikbare duurzame energie. De coalitiepartijen vinden daarom dat er landelijk beleid moet komen, met strenge criteria voor het verlenen van vergunningen.

Door alle commotie lijkt het datacenter er voorlopig niet te komen. "Gezien de huidige omstandigheden hebben we besloten onze ontwikkelingen in Zeewolde te pauzeren", zei een woordvoerder van Meta eerder in een verklaring. "We blijven nauw samenwerken met de gemeente bij het bepalen van onze vervolgstappen."