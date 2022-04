De mobiele game Mario Kart Tour krijgt een parcours dat is gebaseerd op Nederland. Dat hebben de makers van het spel donderdag aangekondigd op Twitter.

Op het Twitter-account van Mario Kart Tour is een afbeelding (zie foto) gedeeld waarop de personages Rosalina en Daisy tulpen vasthouden en worden omgeven door molens. "Het is nog een beetje vroeg, maar hier is alvast een voorproefje van de volgende tour in Mario Kart Tour", schrijven de makers.

Hoe het parcours er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. Nintendo heeft daar nog geen beelden van gedeeld. Ook is nog onbekend wanneer het level te spelen zal zijn.

Mario Kart Tour werd in 2019 uitgebracht en is een gratis spel voor iOS en Android. Spelers kunnen wel diverse aankopen doen in de app. De bedoeling van het spel is om een race zo snel mogelijk uit te rijden door in de juiste richting te swipen.