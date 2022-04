Podcastabonnementsdienst Podimo is vanaf vrijdag beschikbaar in Nederland. Tegen betaling kunnen gebruikers naar podcasts luisteren die niet in andere podcastapps staan.

Podimo lijkt op diensten als Netflix. Mensen betalen een vast bedrag per maand en kunnen dan reclamevrij naar podcastafleveringen luisteren via de app van Podimo.

Op de dienst komen ook exclusieve podcasts te staan. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld Man man man (de podcast over mannelijkheid van Bas Louissen Chris Bergström en Domien Verschuuren), de Zelfspodcast (van Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck) en POM (een podcast over media, cultuur en technologie van Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth).

De app van Podimo is vanaf 15 april te downloaden in de appwinkels voor Android-telefoons en iPhones. Mensen die voor 31 mei een proefabonnement nemen, kunnen eerst negentig dagen gratis luisteren. Neem je na die datum een proefabonnement, dan kun je een maand gratis luisteren.

Na het uitproberen kost een Premium-abonnement 4,99 euro per maand of 39,99 euro per jaar. Naast podcasts kun je daarmee ook tien uur aan audioboeken beluisteren. Er is ook een Premium Plus-abonnement van 9,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar. Daarmee kun je oneindig naar zowel podcasts als audioboeken luisteren.