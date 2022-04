Meta wil zijn eerste augmented reality-bril in 2024 uitbrengen, meldt The Verge. Het moederbedrijf van Facebook zou daarnaast werken aan een tweede en derde model, die op de planning staan voor 2026 en 2028.

Augmented reality wordt in het Nederlands ook wel vertaald als toegevoegde realiteit. Er is sprake van AR als er digitaal een extra laag informatie over de werkelijkheid wordt gelegd. Dit kan bijvoorbeeld door beelden op brillenglazen te projecteren.

Anonieme bronnen die betrokken zijn bij het project vertellen tegen The Verge dat de bril van Meta zo wordt ontworpen dat hij onafhankelijk van een mobiele telefoon kan werken. Wel moet er gebruik worden gemaakt van een ander draadloos apparaatje. Het besturingssysteem zou zijn gebaseerd op Android.

Ook krijgt het apparaat een speciale functie waarmee mensen door middel van hologrammen kunnen communiceren met andere gebruikers. Dat moet hen een meer meeslepende ervaring bieden dan videobellen, hoopt Mark Zuckerberg.

Hij heeft erop aangedrongen dat het eerste model "een volledige AR-ervaring biedt, met 3D-graphics en een groot gezichtsveld". Het team hoopte oorspronkelijk een gezichtsveld van 70 graden te creëren, maar dat doel zal waarschijnlijk niet worden gehaald.

Volgens de bronnen wordt het een race tegen de klok om de bril op tijd af te krijgen voor 2024. De prijs van het apparaat is nog niet bekend, al ligt deze vermoedelijk boven de 299 dollar (ruim 270 euro).