Facebook-moederbedrijf Meta ontvangt 47,5 procent van de inkomsten bij de verkoop van virtuele items in Horizon Worlds. Dat is het platform van Meta waar mensen elkaar in virtual reality kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld om samen te gamen.

Meta test op dit moment manieren waarop makers in Horizon Worlds hun digitale spullen kunnen verkopen aan andere gebruikers. De commissie die verkopers daarvoor aan Meta moeten afstaan, is niet 25 procent (zoals The Verge eerder schreef), maar 47,5 procent.

Een woordvoerder van Meta zegt tegen Reuters dat de commissie uit twee delen bestaat. Zo moeten ontwikkelaars 30 procent afstaan voor verkopen via de Meta Quest Store. Daarnaast geldt ook nog een afdracht van 17,5 procent via het Horizon-platform.

Deze week zei een topman van Meta nog een eerlijke prijs en "een scherp tarief binnen de markt" te vragen. Opvallend genoeg heeft Meta in het verleden afgegeven op de 30 procent commissie die Apple en Google aan ontwikkelaars vragen voor aankopen in hun appwinkels.

Meta is van plan om de komende tijd veel geld te investeren om van augmented reality en virtual reality een succes te maken. Het bedrijf bouwt een eigen metaverse, een virtuele wereld waarin gebruikers samenkomen om te werken, te spelen en te praten.

Uit de recentste cijfers blijkt dat het VR-platform van Meta inmiddels 300.000 maandelijkse gebruikers heeft. Het gaat dan om gebruikers van Horizon Worlds en Horizon Venues, een aparte app voor het bijwonen van live-evenementen.