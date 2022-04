Russische gebruikers van Netflix hebben de Amerikaanse videodienst aangeklaagd. Ze vinden dat hun rechten zijn geschonden toen het bedrijf stopte met zijn diensten in Rusland. Daarom eisen ze een schadevergoeding van 60 miljoen roebel, omgerekend zo'n 675.000 euro.

Netflix stopte in maart met zijn streamingdienst voor Russische klanten. Het bedrijf deed dat naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Ook besloot Netflix Russische projecten stil te leggen. Hoeveel Russische klanten Netflix had, maakt het bedrijf niet bekend. In totaal heeft de streamingdienst 222 miljoen gebruikers in 190 landen.

Hoeveel Russische Netflix-abonnees de rechtszaak hebben aangespannen, is evenmin duidelijk. Het gaat om een zogeheten classaction (groepsvordering), waar klanten van Netflix zich bij kunnen aansluiten. Het bedrijf heeft niet op de aanklacht gereageerd.

De Amerikaanse videodienst was slechts een van de vele westerse bedrijven die vertrokken uit Rusland of hun activiteiten daar opschortten naar aanleiding van de Russische inval. Rusland houdt zelf vol dat het met een "speciale militaire operatie" bezig is.