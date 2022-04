Marktplaats werkt aan een alternatief voor zijn dienst Gelijk Oversteken, waarmee het geld van de koper pas aan de verkoper werd overgemaakt bij ontvangst van het pakket. Hoewel het alternatief er nog niet is, heeft Marktplaats al wel besloten om te stoppen met Gelijk Oversteken.

De verkoopsite schrijft dat er naar Gelijk Oversteken is gekeken en dat de dienst op een aantal punten verbeterd moet worden. "We zijn daarom druk bezig om een nieuwe, verbeterde service te ontwikkelen."

Als gebruikers recent nog hebben betaald via Gelijk Oversteken, dan worden die transacties nog afgehandeld. Voor nieuwe gebruikers is de dienst niet meer beschikbaar. Gelijk Oversteken bestond sinds eind 2017.

Bij Gelijk Oversteken maakt de koper geld over naar een tussenpartij. Die houdt het geld vast totdat is bevestigd dat de bestelling is afgeleverd. De verkoper krijgt op dat moment het geld. Om van de dienst gebruik te kunnen maken, moest worden bijbetaald.

Marktplaats werkt aan een nieuwe dienst die kopers niet alleen beschermt als een pakket niet is verstuurd, maar ook als het product beschadigd aankomt of als de inhoud van het pakket anders is dan met de verkoper is afgesproken. Bij Gelijk Oversteken was dat niet het geval. Als een pakket iets anders bevatte dan in de advertentie stond, kreeg de verkoper toch zijn geld.

Wanneer de nieuwe dienst van Marktplaats verschijnt, is niet bekend.