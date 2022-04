Finland wil zware criminelen kunnen opsporen met behulp van vingerafdrukscans die zijn gemaakt bij het aanvragen van paspoorten en identiteitsbewijzen. Het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt momenteel of dit haalbaar is, meldt YLE News.

Volgens de omroep zouden de vingerafdrukgegevens alleen worden gebruikt bij de opsporing van daders van ernstige misdrijven, zoals moord, verkrachting of een terroristische aanslag.

Wanneer mensen in Finland een paspoort of identiteitskaart aanvragen, moeten zij hun vingerafdrukken afgeven. Deze worden vervolgens opgeslagen in een database. Ook in Nederland gebeurt dit.

Het Finse ministerie deed in 2014 al een soortgelijk onderzoek, maar kwam toen tot de conclusie dat de vingerafdrukken niet voor opsporing gebruikt konden worden. Het land vermoedt dat de Europese regels inmiddels zo zijn aangepast dat het nu in uitzonderlijke gevallen wel toegestaan is.

Het ministerie wil ook onderzoeken of het mogelijk is om foto's te gebruiken voor biometrische identificatie. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat mensen automatisch worden geïdentificeerd met gezichtsherkenning.