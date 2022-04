Europol heeft een van 's werelds grootste hackersforums offline gehaald. Op RaidForums waren ongeveer een half miljoen gebruikers actief, meldt het samenwerkingsverband van de Europese politiediensten dinsdag.

Het forum is stilgelegd en de infrastructuur is in beslag genomen. De beheerder van het forum en twee medeplichtigen zijn opgepakt door de politie.

RaidForums bestond sinds 2015 en werd door Europol beschouwd als een van de grootste hackersforums ter wereld. De marktplaats werd bekend door de verkoop van toegang tot de gegevens van een aantal Amerikaanse bedrijven uit verschillende sectoren.

Het gaat onder meer om miljoenen creditcardgegevens, bankrekeningnummers, gebruikersnamen en wachtwoorden. De gegevens waren eerder buitgemaakt bij verschillende datalekken.

De operatie vond plaats onder de naam TOURNIQUET en werd geleid door Europol. Ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal, Roemenië en Zweden waren bij het onderzoek betrokken.